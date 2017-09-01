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Доставка грузов в районы крайнего Севера

Подрядчик «первой руки» по доставке грузов в порты Певек, Билибино, ЧАО
80% заказчиков работают с нами на постоянной основе более 7 лет


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На Нижней Колыме завершилась юбилейная навигация
20.10.2017
На Нижней Колыме завершилась навигация. Для коллектива Зеленомысского речного порта она знаменательна тем, что исполнилось 55 лет морскому порту и 10 лет речному порту. В навигацию-2017 на Колыму приходили суда четырёх пароходств, в том числе впервые сухогрузы Северного речного пароходства, зафрахтованные АО «Универсальная морская компания Арктика».

Новый шанс для Зелёного Мыса
01.09.2017
Зеленомысский морской и речной порт в посёлке Черский получили новый шанс для развития. В последние годы порты балансировали на грани выживания, но, тем не менее, обеспечивали переработку грузов. Сегодня в речном порту заметны перемены. Что же произошло? Почему в порту заметно оживилась работа? С Лены на Колыму приходят в арктическую навигацию максимум 3-4 сухогруза и то нередко с половиной загрузки. Причиной интенсификации работы стал интерес «Универсальной морской компании Арктика» к работе порта на Нижней Колыме.

О компании

Добро пожаловать на сайт транспортно-экспедиционной компании, предлагающей полный комплекс услуг по доставке грузов со всей России в районы крайнего Севера, Дальнего Востока и в других направлениях. Грузоперевозки – наиболее динамично развивающаяся отрасль, от которой зависит успешность любого бизнеса. Начните сотрудничество на индивидуальных выгодных условиях: наша компания занимается транспортировкой любых видов грузов в порты Певек, Билибино, ЧАО и многие другие.

Документы компании

Сфера деятельности компании

Несмотря на относительно небольшой срок работы, наша компания успела завоевать отличную репутацию на рынке транспортных и экспедиционных услуг. Мы сотрудничаем с государственными и частными организациями, каждому клиенту гарантируется выгодное сотрудничество и доступные тарифы на грузоперевозки. Предлагается полный комплекс услуг, от оформления сопроводительной документации до фрахтования судов и доставки грузов в пункт назначения. Мы работаем в следующих направлениях:

  • Фрахтование судов с учетом особенности, количества и габаритов грузов. Для каждого клиента разрабатывается наиболее выгодная схема для уменьшения стоимости грузоперевозок.
  • Доставка товаров по Северному морскому пути в период летней навигации, а также транспортировка сухопутным способом.
  • Мультимодальные перевозки с привлечением нескольких типов транспорта. Широкая партнерская сеть позволяет нам успешно организовывать грузоперевозки любой сложности.

Транспортно-экспедиционная компания также предлагает доставку сборных грузов: такая услуга позволяет отправителям значительно сэкономить на грузоперевозках и обеспечить своевременную доставку в пункт назначения с минимальными затратами. Мы обеспечим полный комплект сопроводительной документации.

Доставка грузов в районы Крайнего Севера


АО «Универсальная морская компания Арктика» оказывает широкий спектр услуг по морскойтранспортировке грузов. Мы выполняем доставку товаров, продуктов, спецтехники и оборудования из европейской части страны в труднодоступные районы Крайнего Севера. География нашей деятельности охватывает большинство значимыхпортов, населенных пунктов и добывающих месторождений.

При организации морских перевозок из Архангельска и Москвы до северных портов наши специалисты решают все возникающие вопросы, устраняютзадержки и обеспечивают клиентамнаиболее комфортные условия сотрудничества.


Наши предложения по северной морской доставке


Обращаясь в компанию U.M.C.A. вы можете быть уверены в нашем профессионализме. Ко всем заказам мы подходим индивидуально, учитывая специфики груза и условия его транспортировки. В каждом случае разрабатывается персональная схема маршрута и лучшее решение по доставке, в которое могут быть включены одна или несколько следующих услуг:

  • доставка всех видов грузов, включая опасные, нестандартные и негабаритные;

  • мультимодальные грузоперевозки с использованием различных видов транспорта;

  • морские перевозки контейнеров со сборным грузом из портов Архангельска и Москвы;

  • любые складские услуги – накопление товара, временное хранение, обработка, перетарка и консолидация груза;

  • разгрузка-погрузка под строгим контролем нашего сотрудника;

  • страхование грузов – особо востребованная услуга в случаях мультимодальных перевозок и транспортировках морских контейнеров;

  • оформление всех необходимых провозных и сопровождающих документов.

Кроме того, мы гарантируемвыгодные расценки, качественный сервис и сохранность товаров при выполнении грузоперевозок. В распоряжении компании U.M.C.A. есть опытные логисты, способные разработать оптимальный маршрут северной морской доставки любой сложности, и ответственные экспедиторы для сопровождения груза в пути. Доверив доставку специалистам АО «Универсальная морская компания Арктика», вы можете быть уверены в своевременном получении и сохранности ваших товаров.

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Наши услуги

Наша компания предлагает широкий спектр экспедиционно-логистических услуг: организация занимается грузоперевозками с доставкой грузов в порты Певек, Билибино, ЧАО. Молодая, динамично развивающаяся компания активно развивает транспортную сеть и гарантирует своевременную доставку товаров в пункт назначения. Мы соблюдаем все мировые стандарты грузоперевозки и предлагаем клиентам выгодные условия сотрудничества.


Морские контейнерные перевозки

Стандартные 20, 40 — футовые контейнеры, контейнеры повышенной кубатуры (High Cube) и расширенные для перевозки европаллет (pallet wide), для перевозки габаритных генеральных грузов

20 и 40-футовые Open Top контейнеры, для перевозки генеральных грузов с превышением габаритов по высоте;

20 и 40-футовые Flat Rack контейнеры, для перевозки генеральных грузов с превышением габаритов по высоте и ширине

Отправка сборных грузов (LCL — less container load);

Линейные перевозки судами Roll on — Roll off;

Трамповые перевозки насыпных и больших, крупногабаритных грузов;

Рейдовые выгрузки;

Контроль своевременного завоза, подготовки и отправки грузов;

Портовое экспедирование;

Вывоз груза из порта;

Перевалка транзитных грузов;

Контроль и координация работы терминальных операторов, стивидоров, тальманов и всех других организаций, привлеченных к обслуживанию перевозки;

Сюрвейерские услуги;

Возможность таможенного оформления в российских портах;

Прием, обработка, перегрузка и складирование различных грузов в российских;

Сортировка;

Индивидуальные программы обслуживания с гибкой ценовой политикой;

Проверка качества и количества грузов;

Консолидация;

Доупаковка, перетарка груза;

Доставка продуктов в реф-контейнерах;

Доставка топлива, снабжение по портопунктам Арктического побережья;

Маркировка.


Преимущества сотрудничества


Несмотря на небольшой срок работы, наша компания успела отлично зарекомендовать себя и приобрести репутацию надежного партнера. Каждому клиенту гарантируется индивидуальный подход: рассчитывается персональный выгодный маршрут, подбирается наиболее подходящий вид транспорта и максимально доступный тариф для уменьшения стоимости перевозок.

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Контакты в Архангельске
+7 911 598-55-38
Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1
arh@umcashipping.ru
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