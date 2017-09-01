Доставка грузов в районы Крайнего Севера

АО «Универсальная морская компания Арктика» оказывает широкий спектр услуг по морскойтранспортировке грузов. Мы выполняем доставку товаров, продуктов, спецтехники и оборудования из европейской части страны в труднодоступные районы Крайнего Севера. География нашей деятельности охватывает большинство значимыхпортов, населенных пунктов и добывающих месторождений.

При организации морских перевозок из Архангельска и Москвы до северных портов наши специалисты решают все возникающие вопросы, устраняютзадержки и обеспечивают клиентамнаиболее комфортные условия сотрудничества.

Наши предложения по северной морской доставке

Обращаясь в компанию U.M.C.A. вы можете быть уверены в нашем профессионализме. Ко всем заказам мы подходим индивидуально, учитывая специфики груза и условия его транспортировки. В каждом случае разрабатывается персональная схема маршрута и лучшее решение по доставке, в которое могут быть включены одна или несколько следующих услуг:

доставка всех видов грузов, включая опасные, нестандартные и негабаритные;

мультимодальные грузоперевозки с использованием различных видов транспорта;

морские перевозки контейнеров со сборным грузом из портов Архангельска и Москвы;

любые складские услуги – накопление товара, временное хранение, обработка, перетарка и консолидация груза;

разгрузка-погрузка под строгим контролем нашего сотрудника;

страхование грузов – особо востребованная услуга в случаях мультимодальных перевозок и транспортировках морских контейнеров;

оформление всех необходимых провозных и сопровождающих документов.

Кроме того, мы гарантируемвыгодные расценки, качественный сервис и сохранность товаров при выполнении грузоперевозок. В распоряжении компании U.M.C.A. есть опытные логисты, способные разработать оптимальный маршрут северной морской доставки любой сложности, и ответственные экспедиторы для сопровождения груза в пути. Доверив доставку специалистам АО «Универсальная морская компания Арктика», вы можете быть уверены в своевременном получении и сохранности ваших товаров.