Доставка грузов в районы крайнего Севера

Подрядчик «первой руки» по доставке грузов в порты Певек, Билибино, ЧАО
80% заказчиков работают с нами на постоянной основе более 7 лет
Добро пожаловать на сайт транспортно-экспедиционной компании, предлагающей полный комплекс услуг по доставке грузов со всей России в районы крайнего Севера, Дальнего Востока и в других направлениях. Грузоперевозки – наиболее динамично развивающаяся отрасль, от которой зависит успешность любого бизнеса. Начните сотрудничество на индивидуальных выгодных условиях: наша компания занимается транспортировкой любых видов грузов в порты Певек, Билибино, ЧАО и многие другие.Документы компании
Несмотря на относительно небольшой срок работы, наша компания успела завоевать отличную репутацию на рынке транспортных и экспедиционных услуг. Мы сотрудничаем с государственными и частными организациями, каждому клиенту гарантируется выгодное сотрудничество и доступные тарифы на грузоперевозки. Предлагается полный комплекс услуг, от оформления сопроводительной документации до фрахтования судов и доставки грузов в пункт назначения. Мы работаем в следующих направлениях:
Транспортно-экспедиционная компания также предлагает доставку сборных грузов: такая услуга позволяет отправителям значительно сэкономить на грузоперевозках и обеспечить своевременную доставку в пункт назначения с минимальными затратами. Мы обеспечим полный комплект сопроводительной документации.
АО «Универсальная морская компания Арктика» оказывает широкий спектр услуг по морскойтранспортировке грузов. Мы выполняем доставку товаров, продуктов, спецтехники и оборудования из европейской части страны в труднодоступные районы Крайнего Севера. География нашей деятельности охватывает большинство значимыхпортов, населенных пунктов и добывающих месторождений.
При организации морских перевозок из Архангельска и Москвы до северных портов наши специалисты решают все возникающие вопросы, устраняютзадержки и обеспечивают клиентамнаиболее комфортные условия сотрудничества.
Обращаясь в компанию U.M.C.A. вы можете быть уверены в нашем профессионализме. Ко всем заказам мы подходим индивидуально, учитывая специфики груза и условия его транспортировки. В каждом случае разрабатывается персональная схема маршрута и лучшее решение по доставке, в которое могут быть включены одна или несколько следующих услуг:
доставка всех видов грузов, включая опасные, нестандартные и негабаритные;
мультимодальные грузоперевозки с использованием различных видов транспорта;
морские перевозки контейнеров со сборным грузом из портов Архангельска и Москвы;
любые складские услуги – накопление товара, временное хранение, обработка, перетарка и консолидация груза;
разгрузка-погрузка под строгим контролем нашего сотрудника;
страхование грузов – особо востребованная услуга в случаях мультимодальных перевозок и транспортировках морских контейнеров;
оформление всех необходимых провозных и сопровождающих документов.
Кроме того, мы гарантируемвыгодные расценки, качественный сервис и сохранность товаров при выполнении грузоперевозок. В распоряжении компании U.M.C.A. есть опытные логисты, способные разработать оптимальный маршрут северной морской доставки любой сложности, и ответственные экспедиторы для сопровождения груза в пути. Доверив доставку специалистам АО «Универсальная морская компания Арктика», вы можете быть уверены в своевременном получении и сохранности ваших товаров.
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Договор
Счет
Отправка
заявки в порт
Прием груза
Транспортировка
Доставка
до порта
Доставка до
пункта назначения
выполнена
Наша компания предлагает широкий спектр экспедиционно-логистических услуг: организация занимается грузоперевозками с доставкой грузов в порты Певек, Билибино, ЧАО. Молодая, динамично развивающаяся компания активно развивает транспортную сеть и гарантирует своевременную доставку товаров в пункт назначения. Мы соблюдаем все мировые стандарты грузоперевозки и предлагаем клиентам выгодные условия сотрудничества.
Морские контейнерные перевозки
Стандартные 20, 40 — футовые контейнеры, контейнеры повышенной кубатуры (High Cube) и расширенные для перевозки европаллет (pallet wide), для перевозки габаритных генеральных грузов
20 и 40-футовые Open Top контейнеры, для перевозки генеральных грузов с превышением габаритов по высоте;
20 и 40-футовые Flat Rack контейнеры, для перевозки генеральных грузов с превышением габаритов по высоте и ширине
Отправка сборных грузов (LCL — less container load);
Линейные перевозки судами Roll on — Roll off;
Трамповые перевозки насыпных и больших, крупногабаритных грузов;
Рейдовые выгрузки;
Контроль своевременного завоза, подготовки и отправки грузов;
Портовое экспедирование;
Вывоз груза из порта;
Перевалка транзитных грузов;
Контроль и координация работы терминальных операторов, стивидоров, тальманов и всех других организаций, привлеченных к обслуживанию перевозки;
Сюрвейерские услуги;
Возможность таможенного оформления в российских портах;
Прием, обработка, перегрузка и складирование различных грузов в российских;
Сортировка;
Индивидуальные программы обслуживания с гибкой ценовой политикой;
Проверка качества и количества грузов;
Консолидация;
Доупаковка, перетарка груза;
Доставка продуктов в реф-контейнерах;
Доставка топлива, снабжение по портопунктам Арктического побережья;
Маркировка.
Несмотря на небольшой срок работы, наша компания успела отлично зарекомендовать себя и приобрести репутацию надежного партнера. Каждому клиенту гарантируется индивидуальный подход: рассчитывается персональный выгодный маршрут, подбирается наиболее подходящий вид транспорта и максимально доступный тариф для уменьшения стоимости перевозок.